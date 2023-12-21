Путин исполнил мечту девочки попробовать себя в роли телеведущей

Ксюше Мазневой организовали стажировку в "Останкино"

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в этом году вновь принял участие в благотворительной акции "Елка желаний". Он помог 13-летней Ксюше Мазневой из Санкт-Петербурга исполнить мечту - попробовать себя в роли ведущей новостей.

Для этого девочке специально организовали стажировку в "Останкино". Глава государства лично позвонил ей, чтобы узнать, как продвигается обучение. Ради этого он даже ненадолго прервал заседание Совета по нацпроектам.

Ксюша подарком осталась очень довольна. "Все супер! Я провела две [телевизионных] подводки в виртуальной студии и в студии программы "Время". Мне очень понравилось, я получила много опыта и вообще очень рада", - поделилась она впечатлениями в беседе с президентом.

Путин в ответ поинтересовался, хочет ли девочка стать журналистом в будущем, и если да, то почему. Услышав подробный утвердительный ответ, он посоветовал: "Ты сейчас очень правильные слова сказала, ключевые: [нужно] подавать важную информацию. Правдиво это делать, честно, открыто, прозрачно. Так, чтобы люди, для которых ты будешь это делать, были реально в курсе происходящих событий и могли сами делать какие-то оценки на основе той самой правдивой информации".

Президент еще какое-то время побеседовал с девочкой, расспросил ее об интересах, об оценках и предположил, что в будущем она сможет поступить в хороший вуз. После этого Путин обратился к родителям Ксюши, которые находились рядом со школьницей. Ее мама поблагодарила главу государства и всех организаторов стажировки, признавшись, что семья не ожидала такого исполнения ксюшиной мечты.

А после нее слово вновь взяла девочка, попросив у президента разрешения передать ему многочисленные "приветы" - от учителей, товарищей по парте и многих других. "Ксюша, всем им передай "ответную шайбу", - отреагировал Путин. "Самые лучшие пожелания от меня тебе и всем твоим друзьям, твоим близким, маме, папе, братикам. Желаю всего самого доброго и поздравляю вас с наступающим Новым годом", - дал он напутствие на прощание.

Об акции

4 декабря на выставке-форуме "Россия" Путин снял три открытки с мечтами детей с "Елки желаний". В числе них оказалась и семиклассница Ксения. У девочки врожденный порок развития конечностей, она вынуждена передвигаться на коляске. Но несмотря на это, она отлично учится в обычной общеобразовательной школе, увлекается рисованием, посещает художественную школу. Девочку привлекает журналистика, и в будущем она планирует построить карьеру в средствах массовой информации. Первые шаги по этой стезе она уже сделала - в 2022 году приняла участие в региональном чемпионате "Искатели профессий" и в компетенции "Мультимедийная журналистика" получила диплом I степени.