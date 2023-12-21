В Архангельской области по итогам года ожидают рост турпотока в три раза

Глава региона Александр Цыбульский считает необходимым развивать туристическую инфраструктуру вслед за растущим спросом

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Турпоток в Архангельской области по итогам 2023 года вырастет в три раза и составит около 1 млн человек, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" губернатор Александр Цыбульский в рамках Дня Архангельской области на Международной выставке-форуме "Россия".

"В прошлый год у нас официальная статистика - больше 350 тыс. [человек] посетили наш регион, в этом году мы уже фиксируем, что количество туристов будет близкое к 1 млн. То есть рост в три раза", - сказал он.

По словам губернатора, одна из ключевых задач властей сейчас - развивать туристическую инфраструктуру вслед за растущим спросом. Он добавил, что в ближайшие годы у Архангельской области ожидается серьезный рывок в этой отрасли экономики.

День Архангельской области на выставке-форуме "Россия" проходит 21 декабря. В программу мероприятий вошли презентация промышленного и туристического потенциала области, северных блюд, автограф-сессия космонавта Ивана Вагнера и различные мастер-классы.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики. Экспозиции представляют все 89 российских регионов.

ТАСС - генеральное информационное агентство форума.