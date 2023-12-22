На трассе в Алтайском крае восстановили движение грузовиков и автобусов

Оно было отменено из-за непогоды

БАРНАУЛ, 22 декабря. /ТАСС/. Движение большегрузов и пассажирских автобусов восстановлено на участке трассы А-322 Барнаул - Рубцовск - граница с Республикой Казахстан в Алтайском крае. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

"По данным ФКУ УПРДОР "Алтай", с 02:15 (22:15 четверга по мск) ограничение на А-322 снято, дороги федерального значения открыты для движения всех видов транспорта", - сказано в сообщении.

В Telegram-канале ведомства уточняется, что ограничения для автотранспорта, по данным госучреждения "Алтайавтодор", сняты на всех дорогах края.

Ранее на участке трассы А-322 вводился запрет на проезд грузовиков и пассажирских автобусов из-за метеорологических условий: снегопада, метели и ветра с порывами до 18-20 м/с.