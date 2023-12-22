Исследование показало, что треть россиян испытывает одиночество перед Новым Годом

Среди самых часто называемых причин респонденты назвали отсутствие партнера

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Определенная часть взрослых россиян - почти треть - чувствует одиночество перед Новым Годом и январскими праздниками. Столько же действительно хотя бы раз отмечали праздник одни, и многие из них сами приняли это решение, следует из исследования дейтинг-сервиса "VK Знакомства" (есть у ТАСС).

Самые частые называемые причины одиночества - отсутствие партнера (28%), занятость на работе и несовпадение интересов с друзьями и родственниками (обе причины - по 20%). 18% опрошенных признались, что праздновать в одиночестве было их решением.

Все же желающих встретить Новый Год в компании больше - 45% мечтают встречать праздник вместе со второй половинкой и друзьями, 29% - традиционно в кругу семьи. Еще 22% хотели бы остаться наедине с партнером. Исследование о предпочтениях россиян на Новый Год проводилось в ноябре среди 707 случайных активных пользователей соцсети "ВКонтакте" старше 18 лет.