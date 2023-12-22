"Россети Сибирь" опровергли информацию о массовых отключениях энергии в селе в Хакасии

В Алтайском районе электроэнергия есть, сообщили в компании

ТАСС, 22 декабря. Компания "Россети Сибирь" опровергла информацию о массовых отключениях в селе Белый Яр Алтайского района Хакасии, о которых заявила глава района Ирина Войнова. Об этом ТАСС сообщили в компании.

"Заявление <...> Войновой о якобы массовых отключениях электроэнергии не соответствует действительности. В настоящий момент у всех жителей Алтайского района электроэнергия есть. В с. Белый Яр есть семь домовладений, по которым контроль потребления ведется еще с прошлого года. При превышении потребления электроэнергии в этих домах срабатывает автомат, по прошествии 20 минут подача электроэнергии возобновляется", - заявили в компании, добавив, что решения о вводе новых ограничений потребления по иным адресам энергетиками не принимались, и такие решения принимаются только по согласованию с главой района. "В настоящий момент такой ситуации в Алтайском районе нет", - подчеркнули в компании.

По информации "Россети Сибирь", в течение года энергетиками было выявлено превышение потребления по 1,6 тыс. адресам. "В данном случае необходимо проводить совместно с главой района работу по приведению фактического потребления к нормативному: либо за счет ограничений, либо за счет увеличения мощностей по заявлению жителей - в зависимости от решения граждан и наличия свободных мощностей на центрах питания", - отметили в компании.

Ранее Войнова сообщила в своем Telegram-канале о массовых отключениях электроэнергии из-за якобы превышения разрешенной максимальной мощности. По ее данным, под отключения попали 168 абонентов.