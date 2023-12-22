В Хакасии произошли массовые отключения электроэнергии

Речь идет о селе Белый Яр

ТАСС, 22 декабря. Массовые отключения электроснабжения произошли в селе Белый Яр Алтайского района Хакасии. Об этом в Telegram-канале сообщила глава района Ирина Войнова.

"Массовые отключения электроэнергии в Белом Яре якобы за превышение разрешенной максимальной мощности. Так решили энергетики. Без предупреждения. Да, наших жителей никто не предупреждал, никакой информационной кампании, обращенной к жителям Алтайского района, не было", - написала она.

Как уточнила ТАСС Войнова, накануне были отключены 168 абонентов. Глава района отметила, что обращения от жителей направлены в прокуратуру.

По ее словам, два дня назад был проведен оперативный штаб по энергобезопасности, на котором присутствовали представители сетевых компаний и там обсуждались вопросы низкого напряжения в электросетях и частые отключения электроэнергии, невыполнение договоров по техническому присоединению. "В процессе совещания указывали энергетикам, что так работать нельзя. Если сети не тянут, то почему не заявляетесь в комитет по тарифам", - сообщила ТАСС Войнова, добавив, что энергетики не проводят реконструкцию электросетей. Комментарием сетевой организации - "Хакасэнерго" (входит в состав компании "Россети Сибирь") ТАСС пока не располагает.

По данным сервиса "Яндекс.Погода", сейчас в селе минус 13 градусов. Село Белый Яр - райцентр Алтайского района республики, там проживает порядка 10 тыс. человек.

Это уже не первые массовые отключения электроэнергии в Хакасии этой зимой. Ранее в населенных пунктах Усть-Абаканского района наблюдались отключения электроснабжения в 30-градусные морозы. На территории трех сельсоветов введен режим ЧС. В свою очередь в компании "Россети Сибирь" сообщали, что отключения носят циклический характер и связаны с переходом на электроотопление без модернизации сетей.