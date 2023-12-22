Голикова в рамках "Елки желаний" исполнит мечту подростка побывать на концерте "Любэ"

В акции также принял участие министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова приняла участие в акции "Елка желаний" в выставочном пространстве Минтруда РФ на Международной выставке-форуме "Россия", передает корреспондент ТАСС. Она исполнит мечту 17-летнего Максима побывать на концерте группы "Любэ".

"Максим, 17 лет, мечтает побывать на концерте группы "Любэ". Придется связаться с группой "Любэ" и попросить для Максима организовать концерт. Думаю, Николай Расторгуев с удовольствием это сделает", - сказала вице-премьер.

Также в акции принял участие министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. "Иван, Кемеровская область, Кузбасс, девять лет. Мечтает о хоккейных коньках. Я думаю, что у Ивана до Нового года появятся коньки", - отметил он.

На экспозиции "Семья. Работа. Долголетие" в выставочном пространстве Минтруда РФ открыли инклюзивную зимнюю ярмарку для участников акции "Елка желаний". Те, кто исполнил мечту в рамках акции "Елка желаний", получат электронный сертификат на сувенир от инклюзивных мастерских. Люди с инвалидностью по зрению и слуху, с ментальными нарушениями, с особенностями здоровья своими руками сделали разнообразные керамические, расписные, стеклянные елочные игрушки с новогодними пожеланиями, оригинальные кружки и стаканы, сумки-шоперы, чехлы для ноутбуков, деревянные подставки под телефон, пледы, варежки и шарфы для всей семьи.

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится с 2018 года. Она помогает исполнить новогодние желания детей, оказавшихся в трудной ситуации, сирот, детей с ограниченными возможностями, а также одаренных ребят. По всей стране устанавливаются новогодние елки, украшенные шарами с детскими мечтами.