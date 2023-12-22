В Лондоне украли дорожный знак с новыми граффити Бэнкси

На красный восьмиугольник знак STOP в районе Пекхэм художник добавил изображения трех летящих боевых дронов

ЛОНДОН, 22 декабря. /ТАСС/. Дорожный знак с новыми граффити уличного художника Бэнкси был украден через час после того, как он подтвердил свое авторство. В социальных сетях расходятся фото и видео, на которых двое мужчин при свидетелях, откручивают и срывают знак со столба, после чего скрываются с места преступления.

На красный восьмиугольник знак STOP в районе Пекхэм художник добавил изображения трех летящих боевых дронов. Несмотря на то, что он не пояснил суть своей работы, британские СМИ уверенно интерпретируют ее как призыв прекратить удары по территории сектора Газа.

Антивоенная тема является одной из основных в творчестве Бэнкси, а произведения, посвященные палестино-израильскому конфликту, он создает уже больше 20 лет. В 2005 году художник посетил Палестину, нарисовав несколько больших граффити на бетонной стене, отделяющей Западный берег реки Иордан от территории Израиля.

Бэнкси - один из самых востребованных уличных художников современности. Долгие годы ему удавалось сохранять в тайне свою личность - никому, кроме его ближайших помощников, не известно, как он выглядит и как его на самом деле зовут. Однако в одном из ранних интервью, на которое вещательная корпорация Би-би-си обратила внимание, еще молодой художник, нижняя часть лица которого закрыта, разрешает журналисту называть его Робби, отвечая на вопрос, можно ли использовать его полное имя - Роберт Бэнкс. Однако не исключено, что и в этом случае речь идет о псевдониме или вымышленном имени.

Фирменный стиль Бэнкси - реалистичные черно-белые граффити, в которых он поднимает вопросы социального неравенства, лицемерия властей, а также наиболее злободневные темы, включая пандемию COVID-19. Цены на произведения художника продолжают стремительно расти. В октябре 2021 года рисунок Бэнкси, получивший всемирную известность после того, как его чуть не уничтожил установленный автором внутри рамы потайной шредер, ушел с молотка в Лондоне за рекордные £18,6 млн ($25,4 млн по курсу на тот момент).

В 2018 году в Центральном доме художника в Москве прошла первая в России выставка работ Бэнкси. За три месяца - с 2 июня по 2 сентября - ее посетило более 300 тыс. человек. Однако сам художник заявил, что не имеет к этой выставке, а также к подобным экспозициям в других странах никакого отношения. В 2010 году Бэнкси представил публике документальный фильм "Выход через сувенирную лавку" (Exit Through the Gift Shop), который впоследствии был номинирован на премию "Оскар".