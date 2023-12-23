В Северной Осетии из-за усиления ветра энергетики перешли в режим повышенной готовности

В Ингушетии в предгорных и горных районах сила ветра может достигать 38 м/с

СТАВРОПОЛЬ, 23 декабря. /ТАСС/. Режим повышенной готовности из-за усиления ветра введен для энергетиков на территории Северной Осетии, сообщается в Telegram-канале ПАО "Россети Северный Кавказ". Отключения электроэнергии фиксируются также в Ингушетии и на Ставрополье.

"В связи с резким ухудшением погоды на территории Республики Северная Осетия - Алания (сильный ветер местами до 30-32 м/с) <...> введен режим повышенной готовности. В настоящее время локальные отключения электроэнергии фиксируются в разных районах города Владикавказа. Специалисты незамедлительно реагируют на поступающие жалобы от жителей города на отсутствие света", - сообщается в Telegram-канале компании.

В Ингушетии в предгорных и горных районах также ожидается усиление ветра. По сообщению Telegram-канала ГУ МЧС по региону, в высокогорье сила ветра может достигать 38 м/с. Из-за неблагоприятной погоды отключения электроэнергии отмечаются в Сунже. В Telegram-канале администрации муниципалитета сообщается, что в зону отключения попала одна водонасосная станция, в связи с чем частично ограничено и водоснабжение.

На Ставрополье из-за усиления ветра объявлено штормовое предупреждение. По данным Ставропольского центра по гидрометеорологии, с субботы и до конца суток 26 декабря в западной части края местами ожидается очень сильный западный ветер порывами до 30 м/с.

Ранее стало известно о переходе на особый режим работы из-за шквалистого ветра в Дагестане.