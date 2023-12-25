Ярмарки, мессы и благотворительные акции. Как в мире отмечают католическое Рождество

В мире насчитывается более 1,2 млрд католиков

Католики всего мира, а также протестанты, англикане и часть православных, следующих григорианскому календарю, отмечают Рождество Христово.

В храмах и общинах вечером 24 декабря и в течение 25 декабря проходят праздничные мессы. Главная служба состоялась в соборе Святого Петра в Ватикане во главе с Папой Римским Франциском. По традиции в это время также проводят рождественские ярмарки, спектакли и благотворительные акции.

В мире насчитывается более 1,2 млрд католиков. Помимо основных католических стран разные по величине общины есть в других государствах, включая арабские и азиатские.

© ТАСС

ТАСС собрал кадры из Москвы, а также Ватикана, Рима, Лондона, Нью-Йорка, Буэнос-Айреса, Гонконга и Сеула.