25 декабря, 08:47
Новый год и Рождество

Ярмарки, мессы и благотворительные акции. Как в мире отмечают католическое Рождество

Москва. Софья Сандурская/ ТАСС
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Москва
© Софья Сандурская/ ТАСС
Ватикан
© Вера Щербакова/ ТАСС
Лондон
© Илья Дмитрячев/ ТАСС
Нью-Йорк
© Полина Ульянова/ ТАСС
Буэнос-Айрес
© Елена Кондратьева/ ТАСС
Гонконг
© Роман Баландин/ ТАСС
Сеул
© Игорь Иванов/ ТАСС

В мире насчитывается более 1,2 млрд католиков

Католики всего мира, а также протестанты, англикане и часть православных, следующих григорианскому календарю, отмечают Рождество Христово. 

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В храмах и общинах вечером 24 декабря и в течение 25 декабря проходят праздничные мессы. Главная служба состоялась в соборе Святого Петра в Ватикане во главе с Папой Римским Франциском. По традиции в это время также проводят рождественские ярмарки, спектакли и благотворительные акции. 

В мире насчитывается более 1,2 млрд католиков. Помимо основных католических стран разные по величине общины есть в других государствах, включая арабские и азиатские.

© ТАСС

ТАСС собрал кадры из Москвы, а также Ватикана, Рима, Лондона, Нью-Йорка, Буэнос-Айреса, Гонконга и Сеула. 

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