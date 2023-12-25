Глава Минтруда исполнит мечту мальчика побывать на экскурсии в Москве

Антон Котяков намерен вместе с восьмилетним Андреем посетить выставку "Россия"

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" поможет осуществить мечту мальчика из Ставрополя побывать на экскурсии по достопримечательностям Москвы.

В ходе акции министр снял с елки шарик с мечтой восьмилетнего Андрея из Ставрополя.

"Столица перед Новым годом расцветает, она становится еще ярче и красивее, и обязательно нужно ее посетить. И в ходе посещения Москвы я думаю, что мы с Андреем вместе посетим выставку "Россия", на которой есть, что посмотреть, и она действительно познавательная, как для детей, так и для взрослых. Поэтому Андрей, твоя мечта обязательно сбудется", - пообещал Котяков.

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится с 2018 года. Она помогает исполнить новогодние желания детей, оказавшихся в трудной ситуации, сирот, детей с ограниченными возможностями, а также одаренных ребят. По всей стране устанавливаются новогодние елки, украшенные шарами с детскими мечтами.

Всего за пять лет были исполнены мечты около 107 тыс. человек. Президент РФ Владимир Путин, премьер-министр, члены правительства и парламентарии активно поддерживают эту акцию.