Путешествие в детство: как Новый год помогает нам встретиться со своим внутренним ребенком

Ксения Куколева — о том, за что многие взрослые любят Новый год не меньше детей и почему полезно ненадолго мысленно вернуться в детство

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Какие ассоциации вызывает Новый год? В первую очередь это елка, сверкающие огни гирлянд, Дед Мороз со Снегурочкой, которые исполняют желания. Казалось бы, такой флер сказки и волшебства делает праздник скорее детским торжеством, однако большинство взрослых по-прежнему ждут наступления новогодней ночи и боя курантов. Мы давно можем сами купить себе большую часть того, что хотим, но тем не менее все равно каждый раз предвкушаем обмен подарками и волшебство новогодней ночи. Что же происходит с нами, взрослыми, в преддверии этого сказочного праздника?

Почему мы продолжаем ждать Новый год?

Празднование Нового года — это традиция, с которой мы познакомились, будучи совсем маленькими. И даже несмотря на то, что детство не всегда безоблачно, у каждого найдется теплое, согревающее воспоминание. Однако причина особого трепета, с которым мы ждем Нового года, не столько в детстве как таковом, сколько в возможности вспомнить ощущения из того далекого времени.

Так, пересматривая старые фильмы, украшая дом, устраивая праздник для детей, мы встречаемся со своим внутренним ребенком. Что обещает эта встреча? Восприятие маленького ребенка особое: в то время мы еще верили в волшебство, нам казалось, что нет ничего невозможного, а родители, подобно волшебникам, могли исполнить практически любое желание. Но в чем прок от таких воспоминаний, если реальность отличается от сказочного мира детства?

Детский опыт каждого во многом определяет, какими глазами человек будет смотреть на мир во взрослом возрасте. Детство подобно сосуду, в котором хранятся наши ресурсы. Для ребенка уютный праздник с подарками, елкой и любящими родителями — это не просто хорошо проведенное время, это источник сил и ресурсов на годы вперед. Конечно, не только праздники наполняют детство ощущением счастья, однако дни новогодних каникул могут запомниться ярче других.

Если в детстве нам удалось напитаться чувством уверенности, безопасности, это станет большой внутренней опорой в дальнейшем. Нередко во взрослой жизни мы теряем контакт со своим внутренним ребенком, с теми ресурсами, которые он получил когда-то. Тогда мы забываем те детские ощущения, однако новогодние праздники — хороший способ попробовать снова установить с ними связь. Встречаясь с тем ребенком, которым мы когда-то были, мы не меняем окружающую действительность, но получаем нечто другое — веру в самих себя.

Почему мы любим подарки?

Обмен подарками — особый ритуал, который может иметь различные символические смыслы для обеих сторон. Получение подарка не то же самое, что купить аналогичную вещь самому. Это и радостное предвкушение, пока мы срываем упаковку, развязываем ленты, и тепло другого, кто выбирал для нас эту вещь. Многим сам процесс покупки подарков помогает почувствовать новогоднее настроение. Кроме того, если мы выбираем что-то для любимого человека, мы хотим, чтобы он испытал знакомую нам детскую радость от получения сюрприза. С одной стороны, мы надеемся сделать ему приятное, а с другой — так мы сами тоже соприкасаемся с детским чувством восторга.

При этом для некоторых взрослых "детское" означает несерьезное, инфантильное, то, чего нужно избегать. В этом случае бывает непросто признаться самим себе в потребности быть непосредственным и поверить в чудо. Но, устраивая праздник для другого, мы можем отчасти утолить наши собственные желания.

Можно ли избежать разочарования после наступления Нового года?

Особый трепет, с которым мы ждем наступления Нового года, иногда оборачивается разочарованием: чуда не случается, праздники заканчиваются, а будни не предвещают волшебства. Конечно, можно заранее отказаться от празднования и так избежать неприятных переживаний. Но если мы выбираем не отмечать Новый год именно по этой причине, мы лишаем себя возможности получить положительные впечатления.

Прежде чем отказываться от праздника, можно спросить себя: каким был бы хороший результат, который меня не только не разочарует, но и приободрит; как я могу на это повлиять, что для этого сделать? Вернуться в детство действительно не удастся, равно как и добиться исчезновения всех проблем взрослой жизни в один миг, — если ставить целью исполнение подобных желаний, разочарование и правда неизбежно. Но можно сместить акцент: на что я смогу использовать ресурсы из детства, доступ к которым приоткрывает для меня это празднование, чего мне хочется достичь, что попробовать?

Что поможет включить новогоднее настроение?

Хотя атрибуты новогоднего торжества достаточно универсальны и легко узнаваемы, все же полезно понять, что означает этот праздник именно для вас, для того ребенка, которым вы когда-то были. Какой вкус, запах, цвет у новогоднего торжества из вашего детства, без каких вещей его невозможно представить? Для кого-то это запах домашнего печенья — и тогда можно испечь его, как в детстве. Кто-то с теплом вспоминает просмотры новогодних комедий всей семьей или лыжные прогулки за городом. Сконцентрируйтесь на том, что вызывает ваши теплые воспоминания, вспомните свои детские ощущения, найдите способ их оживить — посмакуйте их, понаблюдайте, как меняется ваше состояние.

Иногда такие воспоминания приносят еще и легкий привкус грусти, ностальгии. Так бывает, ведь все мы хотя бы немного тоскуем по беззаботному миру детства. В этом случае особенно важно побыть себе заботливым родителем и устроить праздник для самих себя. Только вы знаете наверняка, чем порадовать своего внутреннего ребенка, как позаботиться о нем, поднять ему настроение.

Новогодние праздники не сделают нас снова маленькими, но с их помощью можно напитаться ресурсами нашего детства — и почему бы этим не воспользоваться.