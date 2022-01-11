Почему в первую рабочую неделю полезно пересмотреть обещания, данные под бой курантов

Постановка целей на новый год ― широко распространенная практика. Существует бесконечное количество ее вариантов: от загадывания желаний под бой курантов до списка конкретных задач. Суть одна ― попробовать достичь чего-то нового за год.

Если в канун Нового года обещания могут быть слишком смелыми из-за атмосферы праздника, то с началом первой рабочей недели становится очевидно, что привычные обязательства не растаяли волшебным образом, пары дополнительных часов в сутках не прибавилось, да и никто не отменял плохого настроения или болезней. Если возникло желание отложить реализацию задуманного пылиться где-то в глубине чертогов разума, предлагаю для начала все же пересмотреть их еще раз — может быть, не все так сложно, как кажется.

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Проверено: есть несколько принципов, следуя которым можно повысить вероятность осуществления желаемого. Этот текст я построила на примере сдачи на права по вождению, но принципы, которые здесь используются, можно перенести на освоение любых комплексных навыков. Каждое 1 января я участвую в так называемом забеге обещаний: так, в 2020 году я решила, что научусь водить автомобиль. Спустя девять месяцев я получила водительское удостоверение и с тех пор вожу буквально каждый день — для меня это была самая сложная учеба в жизни. Принцип 1. Визуализация Нет, это не про распечатывание картинок вилл и расклеивание нарисованных долларов по стенам квартиры, хотя идея внешне и похожа. Просто попробуйте заглянуть в будущее, где ваше желание уже осуществилось. Как изменилась ваша жизнь? Как перестроился рабочий график, отношения с близкими, быт? У меня перед глазами стояла картинка: я еду за рулем по серпантину в сторону парома на остров Корфу, любуюсь морем, на заднем сиденье щебечет дочка. Выглядело фантастически! В таких случаях помогает вопрос: без каких конкретных результатов это неосуществимо? Первое: научиться водить автомобиль. Второе: купить автомобиль. Третье: получить греческую визу. Четвертое: построить маршрут. Пятое: заработать на отпуск. Последние три пункта мне казались более чем достижимыми, а вот в первых двух пришлось разбираться с нуля — изучить рынок авто и предложения местных автошкол. Признаюсь, порой накрывало отчаяние — заучивание билетов и автомобильная практика не давались мне легко, — тогда представляла себе путь на Корфу. Представьте свою жизнь после того, как цель достигнута. В мельчайших деталях. Пусть эта картина будет вдохновляющей. Гулять по Лиссабону и болтать с местными на их языке. Танцевать бачату на берегу теплого моря. Делать стойку на руках в горах Кавказа. Либо наоборот: вы можете понять, что цель ― не ваша и она не вписывается в желаемое будущее, и тогда сможете выбрать что-то более подходящее. Принцип 2. Наставничество Я училась на черногорском языке, который в принципе знала, но в автошколе на меня свалилась куча совсем незнакомой лексики (помимо того, что надо было изучать и сами правила). Когда началась практика, я буквально каждое занятие плакала от зашкаливающих эмоций и стресса, ведь это были мои первые в жизни часы за рулем. Мой автоинструктор терпеливо объяснял чуть ли не по сто раз (а порой даже рисовал для пояснения), практиковал со мной дыхательные практики под счет, давал салфетки, чтобы я вытирала слезы. Когда мне казалось, что я худшая ученица в мире и вождение ― это совсем не мое, он предлагал мне покататься пассажиркой во время чужих уроков: "Все получится, это просто такой этап, ты обязательно научишься". Я убедилась, что мои трудности свойственны и другим начинающим водителям. Если бы не наставничество моего инструктора, я бы сдалась. Его знания плавно перетекали в мою голову, его уверенность на дороге помогала мне не терять контроль и быть ответственной во время вождения.

Найдите наставников, которые будут верить в вас, давать полезную, поддерживающую вас связь, а не разрушающую. Конечно, некоторые вещи могут остаться недоступными (например, стать мастером спорта уже во взрослом возрасте, если никогда раньше не занимались), но хороший наставник выберет подходящий уровень и программу, чтобы поддерживать интерес, а не душить желание заниматься. Принцип 3. Поддерживающая среда Женщины давно водят автомобиль, но стереотипы все еще невероятно сильны. Примером этого, на мой взгляд, является то, что когда мужчина совершает опасные действия или становится виновником аварии, то говорят об этом что-то вроде "белая Kia врезалась в столб". Но будь за рулем женщина, то чаще всего будет отмечено что-то про "автоледи". В моем автомобиле давно не место тем, кто шутит подобным образом. За время обучения вождению мне даже пришлось расстаться с несколькими людьми, которые отпускали сексистские комментарии про "бабу за рулем". Кроме гендерных стереотипов, я много слышала и про возраст: мол, начинать надо в детстве с отцом (а почему не с матерью, кстати?), а не после тридцати, когда "мозги уже высохли". Если бы я слушала всех критиканов, я бы сдалась после первой неудачи. Да, экзамен в городе я провалила трижды, сдать удалось только с четвертого раза. Но мое упорство поддерживали близкие: друзья говорили, что с пересдачами я становлюсь увереннее и узнаю что-то новое, надо просто продолжать; рассказывали свои вдохновляющие истории о том, как изменилась жизнь после освоения вождения, а главное ― как им самим тоже было тяжело в начале пути. Не слушайте критику, которая не дает вам ничего, кроме плохого отношения к себе; которая направлена не на помощь вам, а на обесценивание ваших попыток. "Зачем тебе китайский да в 50 лет, ты с ума сошла?", "Какие на фиг ирландские танцы в Саратове?", "Сменить профессию в 40 лет, серьезно? Умрешь под мостом от голода". Если это близкие и дорогие вам люди, попробуйте просто не делиться с ними трудностями и мечтами, связанными с конкретной целью. Ищите тех, кто верит в вас, расспрашивайте о том, как они достигли желаемого. Правда в том, что в начале освоения любого навыка бывает тяжело. Принцип 4. Практика С каждым часом, проведенным за рулем, субъективный опыт перестраивался: руки и ноги начинали работать во многом автоматически; не надо было смотреть на коробку передач, чтобы быстро переключаться; мгновенный взгляд в зеркала заднего вида каждые три-пять секунд и мониторинг ситуации на дороге стал частью жизни. Стало легче предсказывать поведение других водителей. Страх, правда, почти никуда не ушел: он помогает держать себя в тонусе, потому что безопасность на дороге — это переменная величина.