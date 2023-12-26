Авиарейсы между Южно-Сахалинском и Шахтерском перенесли на 27 декабря

Самолеты не могут вылететь из-за непогоды с 22 декабря

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 декабря. /ТАСС/. Авиарейсы между Южно-Сахалинском и Шахтерском (центральная часть Сахалина), задержанные еще с 22 декабря из-за непогоды в центральной части Сахалина, во вторник перенесены на 27 декабря, сообщили ТАСС в Сахалинском международном аэропорту им. Антона Чехова.

"Сегодня вылетов не будет, рейсы задержаны до 15:30 (07:30 мск) 27 декабря", - рассказали в аэропорту.

Ранее сообщалось, что из-за бокового ветра, плохой видимости и нерасчищенной взлетно-посадочной полосы 22 декабря из Южно-Сахалинска не смогли вылететь два рейса до Шахтерска. Соответственно были задержаны и два обратных рейса. Планировалось, что рейсы смогут вылететь 25 декабря.

Сейчас в Шахтерске облачно, температура воздуха - минус 18 градусов. Информация о состоянии взлетно-посадочной полосы пока не сообщается. В Южно-Сахалинске дневная температура воздуха - минус 7 градусов. Рейсы по всем остальным направлениям в аэропорту областного центра осуществляются без задержек.