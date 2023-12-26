На Сахалине из-за морозов объявили экстренное предупреждение

Речь идет о Ногликском, Тымовском, Смирныховском, Александровск-Сахалинском и Охинском районах

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 декабря. /ТАСС/. Спасатели объявили на 27-30 декабря в пяти центральных и северных районах Сахалина экстренное предупреждение в связи с аномальными морозами, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"В администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных метеорологических явлений, готовы к реагированию", - рассказали в управлении.

По данным спасателей, экстренное предупреждение объявлено на территории Ногликского, Тымовского, Смирныховского, Александровск-Сахалинского и Охинского районов.

Ранее сообщалось, что с 22 по 30 декабря в центральных и северных районах Сахалина ожидаются аномальные морозы со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 7 градусов и более. В ночь на 26 декабря метеорологическая станция города Охи (самый северный город на Сахалине) зафиксировала температурный рекорд для местности: минус 31,9 градуса, что на 1,9 градуса ниже абсолютного минимума для этой даты, наблюдавшегося 26 декабря в 1946 году.

В южных районах Сахалина температура воздуха в дневное время - минус 5-7 градусов.