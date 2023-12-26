В Оренбургской области открыли движение транспорта на двух участках трасс

Дороги закрывали 25 декабря из-за непогоды

ТАСС, 26 декабря. Движение транспорта возобновили на ранее закрытых из-за непогоды участках трасс в Оренбургской области. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

"С 13:00 (11:00 мск) открыто движение на всех ранее закрытых участках", - сообщили в управлении.

Вечером 25 декабря ограничили движение для всех видов транспорта на двух участках дорог регионального значения в Новоорском, Домбаровском и Светлинском районах, а также в Ясненском городском округе. Причиной стала сильная метель и ограничение видимости.