В Сочи отремонтировали аварийный участок водопровода

По информации пресс-службы «Водоканала», подача воды происходит в штатном режиме

КРАСНОДАР, 26 декабря. /ТАСС/. Вынужденные ремонтные работы на магистральных сетях Сочи, где жители порядка 40 улиц Центрального и Хостинского районов оставались без воды, завершены. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе «Водоканала» города.

"Работы по устранению нештатной ситуации завершены", - говорится в сообщении.

По данным «Водоканала», идет процесс наполнения системы, подача воды горожанам происходит в штатном режиме.

Ранее нештатная ситуация была зафиксирована на магистральном водопроводе диаметром 500 мм по улице Пластунской. Из-за вынужденного ремонта водовода местные насосные станции на территории Центрального и части Хостинского районов были остановлены. В зоне отключения находились жилые дома порядка 40 улиц города-курорта.