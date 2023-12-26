На юге Челябинской области продлили до вечера ограничение движения автобусов

На всей территории области продолжается сильный снегопад

ЧЕЛЯБИНСК, 26 декабря. /ТАСС/. Время введенного утром из-за снегопада ограничения движения автобусов, грузовиков и такси продлили на дорогах регионального значения на юге Челябинской области на шесть часов - до вечера. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.

"До 20:00 (18:00 мск) продлевается временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов, на нескольких региональных дорогах", - сказано в сообщении.

Уточняется, что ограничение действует на дороге "Обход города Челябинска", Вахрушево - Долгодеревенское, Южноуральск - Магнитогорск, Черноречье - Бреды, Кизильское - Мариинский, Бреды - Синий Шихан. Кроме того, на дорогах Троицк - Степное, Троицк - Октябрьское, Фершампенуаз - Джабык, Карталы - Анненское, Татищево - Париж.

На всей территории Челябинской области продолжается сильный снегопад. Самая сложная ситуация на юге области. Там отмечается сильная метель, снежные переметы и нулевая видимость.