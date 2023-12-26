Суд вновь оштрафовал отставного полковника Квачкова за дискредитацию армии

Сумма штрафа составила 50 тыс. рублей

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Дорогомиловский суд Москвы второй раз оштрафовал на 50 тыс. рублей полковника ГРУ в отставке Владимира Квачкова по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Дорогомиловского суда Москвы Квачков Владимир Васильевич признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ). Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 тыс. рублей", - сказал представитель суда.

В августе Тверской суд Москвы оштрафовал Квачкова на 40 тыс. рублей по аналогичной статье.

В феврале 2015 года Мосгорсуд признал террористическим основанное Квачковым незарегистрированное общественное движение "Народное ополчение имени Минина и Пожарского" и запретил его деятельность в РФ. В декабре 2010 года он был арестован по обвинению в организации военного мятежа, призывах к насильственному свержению государственного строя и пропаганде терроризма. В 2013 году Мосгорсуд приговорил его к 13 годам тюрьмы, позднее срок был сокращен Верховным судом до 8 лет. В феврале 2019 года он был освобожден в связи с частичной декриминализацией статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).