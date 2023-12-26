Во Владивостоке устранили провал над теплотрассой и восстановили теплоснабжение

Без отопления оставались почти 100 домов в городе

ВЛАДИВОСТОК, 26 декабря. /ТАСС/. Специалисты Приморских тепловых сетей устранили провал дорожного полотна над участком теплотрассы на улице Посьетская во Владивостоке. Об этом сообщает пресс-служба АО "ДГК".

"Работы проводились с полным перекрытием одностороннего дорожного движения и парковки автотранспортных средств на период с 09:00 до 18:00 26 декабря в районе дома №40 по улице Посьетской. На данный момент автомобильное движение восстановлено, услуги теплоснабжения оказываются потребителям в полном объеме", - говорится в сообщении.

Услуги теплоснабжения были ограничены с 09:00 почти в 100 домах на улицах Алеутская, Бестужева, Верхнепортовая, 1-я Морская, Посьетская, Рылеева, Светланская, Станюковича, а также Трудовом переулке.