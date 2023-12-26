Собчак извинилась за внешний вид, в котором пришла на вечеринку Ивлеевой

Журналист также назвала демонстрацию вечеринки "на весь мир" неуместной

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Журналист Ксения Собчак извинилась за внешний вид, в котором пришла на вечеринку телеведущей Анастасии Ивлеевой, прошедшей в ночь на 21 декабря. Об этом она сообщила в видео, которое опубликовала в своем Telegram-канале.

"Могу сказать вам за себя, друзья мои. Я точно никого не хотела обидеть или оскорбить. И если кого-то задел мой внешний вид, я за это извиняюсь. Я люблю свою страну, я журналист, который работает в России, и хочу, чтобы все знали, что я не хочу вызывать ощущение ненависти и злости по отношению ко мне и к другим артистам из-за вот такой глупой случайности", - сказала она, добавив, что также посчитала демонстрацию вечеринки "на весь мир" неуместной.

"При всей своей любви к провокации и эпатажу я прекрасно знаю: первое - под них всегда стоит аккуратно выбирать время - сейчас не оно. Второе - это был не всегда эпатаж, а местами нелепая безвкусица. Другое дело, что это и не планировалось - это надо понимать. Никем не планировалось как публичная история или публичное заявление", - отметила она.

Ранее певец Филипп Киркоров заявил, что не знал о характере вечеринки Ивлеевой. Позже свои обращения опубликовали Дима Билан и Лолита.

О вечеринке

В интернете вечеринка Ивлеевой вызвала неодобрение. Депутат Госдумы Мария Бутина сообщила, что обратилась в МВД, Роскомнадзор и Минкультуры с просьбой провести проверку и дать правовую оценку вечеринке. Глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что Роскомнадзор усматривает признаки пропаганды ЛГБТ в ряде материалов с "голой вечеринки" Ивлевой, размещенных в сети. Депутат также отметил, что регулятор уже начал заниматься удалением и блокировкой такого контента. В ведомстве эту информацию подтвердили.

Организатор мероприятия - Анастасия Ивлеева - записала видеообращение, в котором принесла извинения перед обществом и перед всеми гостями. По ее словам, все вырученные средства от продажи билетов во второй день она отправит в благотворительные организации.

Вечеринка прошла в ночь на 21 декабря в столичном клубе "Мутабор". Ее гостям предлагалось прийти "практически голыми". Помимо Киркорова мероприятие посетили артисты Дима Билан, Лолита Милявская, Глюкоза, Анна Асти и журналистка Ксения Собчак. Один из ее участников - рэпер Vacio (Николай Васильев) - был арестован на 15 суток и оштрафован на 200 тыс. рублей за мелкое хулиганство и пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.