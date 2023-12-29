На участках трасс в Оренбуржье и Башкирии восстановили движение

Причиной ранее стали снегопад, сильная метель и ограничение видимости

ТАСС, 29 декабря. Движение транспорта восстановлено на федеральных трассах М-5 "Урал" в Оренбургской области и Р-240 в Башкирии, частично прерывавшееся из-за непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Оренбургской области.

"С 07:00 (05:00 мск) открыто движение на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 "Урал" с 375 км (поселок Переволоцкий) по 405 км (поселок Холодные Ключи). <…> С 09:00 (07:00 мск) на автомобильной дороге Р-240 Уфа - Оренбург сняты все ранее введенные ограничения. Движение осуществляется в штатном режиме", - сообщили в ведомстве.

На участках трасс М-5 и Р-240 было введено ограничение движения для всех видов транспорта. Причиной стали снегопад, сильная метель и ограничение видимости.