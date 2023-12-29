В Тюменской области восстановили движение по участку федеральной трассы Р404

Ограничения действовали с 310-го по 542-й км

ТЮМЕНЬ, 29 декабря. /ТАСС/. Движение полностью восстановлено на участке федеральной трассы Тюмень - Ханты-Мансийск в Тюменской области с 310-го по 542-й км для всех видов транспорта, где оно было ограничено из-за снегопада. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по региону.

"Движение по федеральной автодороге Тюмень - Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области полностью открыто. Все ограничения сняты", - говорится в сообщении.

Ограничение движения для всех видов транспорта из-за непогоды введено на протяжении более 50 км с 571-го по 696 км автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Кроме этого, на дороге Нягань - Приобье с 0 по 55-й км, трассе Нягань - Советский с 0 по 141-й км, автодороге Нягань - Талинка с нулевого по 86-й км и на выезде из города Советский. Дополнительно введены ограничения движения для грузового транспорта и автобусов на подъезде к городу Сургуту с 0 по 38-й км и на выезде из города Ханты-Мансийска с 712-го по 950-й км.