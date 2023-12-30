Под Челябинском на участке трассы М-5 продлили ограничение движения автобусов

Оно будет действовать до полудня 30 декабря

ЧЕЛЯБИНСК, 30 декабря. /ТАСС/. Временное ограничение движения, введенное накануне на участке трассы М-5 "Урал" в Челябинской области из-за снегопада, продлили до полудня. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе управления дорог "Южный Урал".

"30 декабря с 08:00 (06:00 мск) вводится временное ограничение движения на участке федеральной трассы М-5 "Урал" с 1548-го км по 1779-й км. Ориентировочное время окончания ограничения движения - 12:00 (10:00 мск)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что ограничение продлили, так как на этом участке фиксируются выпадение мокрого снега, снежный накат, ограничение видимости, метели, порывы ветра до 20 м/с, гололедные явления. Время окончания ограничения движения может быть изменено, если неблагоприятные погодные условия сохранятся.

По информации пресс-службы, ограничение распространяется на автобусы, маршрутные и легковые такси, грузовики, которые перевозят тяжеловесные грузы.