В Челябинской области из-за непогоды ограничили движение на трассе М-5

Это касается большегрузного и пассажирского транспорта

ЧЕЛЯБИНСК, 29 декабря. /ТАСС/. Временное ограничение на проезд пассажирского и большегрузного транспорта ввели на федеральной трассе М-5 "Урал" в Челябинской области из-за непогоды. Об этом сообщили в Telegram-канале региональной Госавтоинспекции.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями, сильным порывистым ветром и снегом вводится ограничение движения для большегрузного и пассажирского транспорта по автодороге М-5 "Урал" Москва - Челябинск ориентировочно до 12:00 (10:00 мск)", - сказано в сообщении.

Ранее отмечалось, что высота снежного покрова в некоторых районах области достигала 0,5 м. На дорогах региона вводили ограничения из-за сильной метели.