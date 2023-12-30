Глава ВОЗ в РФ рассказала, что помогает при похмелье

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Специальный представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович, отвечая на вопрос новогоднего блица ТАСС, сказала, что при похмелье после праздничного застолья помогают вода, соленый суп, витамины и обращение к врачу.

При этом она считает, что лучшее средство от похмелья - "не пить" вовсе. "Я расскажу анекдот. Какой самый эффективный контрацептив? Воздержание. Воздержание - самый хорошее средство от похмелья", - отметила Вуйнович.

Однако, по ее словам, если похмелье все-таки случилось, то методы борьбы с ним будут зависеть от количества выпитого накануне и состояния организма. "Бывает, конечно, там достаточно воды, супа, потому что он солененький, добавляет все эти электролиты, которые ушли. Надо отдыхать после этого, пополнять витамины. Легкий обед после этого", - перечислила она.

"Если человек сильно выпил, то иногда надо обращаться к системе здравоохранения, потому что большой уровень алкоголя в крови вызывает отек головного мозга. Из-за этого появляется головная боль. Метаболизм, обмен веществ абсолютно меняется, так что надо, скажем, восстанавливать электролиты. Есть много в народной медицине или в народном опыте рецептов, что надо применять. Но надо быть очень осторожным. Если есть серьезные симптомы похмелья, надо обращаться к врачу", - предупредила представитель ВОЗ.

Вуйнович обратила внимание, что употребление алкоголя может усилить уже имеющиеся проблемы со здоровьем. "Самое страшное, что если человек много выпил, а у него есть сопутствующие заболевания, то они тоже будут усиливаться. Так что иногда это не только похмелье, а это симптомы, которые дают знать о себе. Из-за этого самое лучшее не попасть в такую ситуацию, остановиться даже в течение вечера. Если вы понимаете, что выпили много, лучше "отдохнуть". И самое главное, никак не садиться за руль", - заключила она.