Представитель ВОЗ в РФ рекомендовала хранить салаты с майонезом не дольше трех дней

Мелита Вуйнович также посоветовала не готовить большое количество салата за раз

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Специальный представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович рекомендует не хранить салаты, заправленные майонезом, дольше трех дней.

"Майонез - это настоящее счастье для бактерий. <…> Вы поставите салат в холодильник, но и холодильник не убивает бактерии, они все так же находятся в салате. Когда вы его достаете обратно на стол - рост бактерий продолжается. Так что это очень опасно", - сказала она, отвечая на вопрос новогоднего блица ТАСС.

Представитель ВОЗ не советует готовить большое количество салата за раз. "Точно не на пять дней. Делайте порции на один день, максимум два дня, - добавила Вуйнович. - Но по мне так четыре дня есть только оливье и все остальное, что вы приготовили 30-31 декабря - очень сложно. Так что не рекомендую".