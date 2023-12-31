Что покажут россиянам по телевизору на Новый год

Праздник телезрители смогут встретить под музыкальные передачи, развлекательные программы, кино и мультфильмы

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Российские телеканалы предложат встретить новый, 2024 год под музыкальные передачи, а также специальные выпуски наиболее популярных развлекательных программ. Среди других предложений - "огоньки", концерты, кино- и анимационные ленты.

Как ранее сообщала компания SuperJob, телевизор в новогоднюю ночь планирует включить почти половина россиян, при этом смотреть передачи намерены только 11% участников опроса. 10% жаловались, что по телевизору показывают одно и то же.

ТАСС собрал планы российских телекомпаний на новогоднюю ночь.

10 лет спустя на Первом

Первый канал 31 декабря будет создавать атмосферу праздника классическими советскими фильмами - "Кавказской пленницей" и "Москва слезам не верит". Затем можно будет посмотреть продолжение рязановской "Иронии судьбы", снятое Тимуром Бекмамбетовым.

До и после полуночи канал планирует погружать россиян в атмосферу 2010-х годов в программе "10 лет спустя". Отобрано более 70 хитов, и для каждого снимался отдельный номер-шоу. А 1 января на Первом покажут большой новогодний концерт, вести который будут Аглая Шиловская, Анастасия Макеева, Валдис Пельш и Антон Лаврентьев. В первый день нового года на канал после многолетнего перерыва также вернется шоу "Большая разница".

"Чебурашка" и "Огонек" на "России"

Зрителям "России-1" предложат посмотреть современные кинохиты - например, "Чебурашку" Дмитрия Дьяченко, самую кассовую картину в российском прокате. Проводить год можно будет под спецвыпуск "Песен от всей души" с Андреем Малаховым, а после курантов начнется "Новогодний голубой огонек", вести который, помимо Малахова, будут Николай Басков, Татьяна Веденеева, Дмитрий Губерниев и Мария Ситтель.

"Россия-Культура" встретит новый год спецвыпуском "Романтики романса", а продолжит новогоднюю ночь телефильмом Ларисы Шепитько "В тринадцатом часу ночи" (1969) и телеконцертом "Песня не прощается... 1971".

Новогодние маски и новоселье на НТВ

На НТВ по традиции до и после боя курантов покажут "Новогоднюю Маску". На сцену выйдут все участники четвертого сезона шоу, а также восемь специально разработанных для выпуска новых масок. В качестве судей к Валерии, Тимуру Родригезу, Регине Тодоренко и Алексею Воробьеву присоединятся победители четвертого сезона шоу - Дима Билан и Сергей Лазарев.

После "Новогодней Маски" начнется "Квартирник НТВ у Маргулиса. Новоселье по-новогоднему". Соведущей Евгения Маргулиса станет актриса Вера Шпак. А уже 1 января зрителей ждет финал второго сезона "Шоу Аватар".

Путешествия во времени на ТНТ

Специальный новогодний выпуск шоу "Однажды в России" на ТНТ посвятит каждый сатирический скетч Новому году. Эфир продолжат новогодние выпуски "Лиги городов" и "Шоу Воли", за которыми последует главная премьера года на ТНТ - новогоднее кино "Иван Васильевич меняет все!" За час до боя курантов и после них телезрители могут посмотреть новогодний выпуск Comedy Club, который будут вести Павел Воля и певица Анна Асти.

Семейные шоу и комедии на СТС

СТС 31 декабря устроит марафон лучших выпусков шоу "Уральские пельмени" последних лет, а непосредственно в новогоднюю ночь покажет новый выпуск - "Много шубы из ничего". Первый день 2024 года предложит зрителям двухсерийный фильм "Не скажу" по пьесе Александра Цыпкина. Он расскажет историю шестилетней Вари, чье письмо, написанное для Деда Мороза, затерялось в Москве.

Джаз и анекдоты на ОТР

"Общественное телевидение России" (ОТР) 31 декабря расскажет, как готовятся к балету "Щелкунчик" артисты и работники сцены. Затем спецпроект "Наша Елочка" поделится малоизвестными фразами и анекдотами о Новом годе, его символах и спутниках. Продолжит эфир концерт Сергея Жилина "Чайковский в джазе", а откроет новый день премьерный "Киноконцерт", составленный из популярных песен золотой киноколлекции "Мосфильма".

Ретро-хиты и мультфильмы на РЕН ТВ

РЕН ТВ по традиции будет транслировать с 05:00 31 декабря по 05:00 1 января "Легенды Ретро FM", в эфире прозвучат хиты 1970-х, 1980-х и 1990-х годов. А в первый день 2024 года канал устроит марафон отечественной анимации: зрители смогут посмотреть все пять частей франшизы "Иван Царевич и Серый Волк", а также все части франшизы про Алешу Поповича, Добрыню Никитича и Илью Муромца.

Для самых маленьких и не только на "КиноМульт" и "Мульт"

Анимационные хиты планирует показывать и телеканал "КиноМульт". Там 31 декабря можно посмотреть мультфильмы "Ну, погоди!", "Крошка Енот", "Приключения поросенка Фунтика", "Вовка в тридевятом царстве", "Тайна третьей планеты", "Винни-Пух" и другие.

На телеканале "Мульт" 31 декабря покажут подборку новогодних серий мультсериалов "Сказочный патруль", "Лео и Тиг", "Лунтик и его друзья", "Маша и Медведь", а также премьерную серию анимационного проекта "Мини-Мишки. Новогодние подарки".

Смешная жизнь и концерт на "ТВ Центр"

Телезрители канала "ТВ Центр" встретят Новый год под двухчасовой выпуск "Хороших песен". В новогодние дни зрителей также ждут новые праздничные выпуски "Нашей смешной жизни" с Ефимом Шифриным (31 декабря) и "Приюта комедиантов" (1 января).

Болливуд на "Домашнем"

Телеканал "Домашний" 31 декабря покажет инструкцию по оформлению праздника "Новый год по-домашнему", вести программу будет фигуристка Ирина Слуцкая. С самого утра 1 января телезрители смогут смотреть классику Болливуда - "Зита и Гита", "Танцор диско", "Танцуй, танцуй".