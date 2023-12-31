В Магадане из-за обстрела Белгорода отменили новогодние мероприятия

Мэр города Юрий Гришан выразил соболезнования родным и близким погибших

ТАСС, 31 декабря. В Магадане отменили новогодние мероприятия из-за обстрела Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины.

Об этом мэр города Юрий Гришан написал в Telegram-канале.

"Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших при обстреле Белгорода. Считаю неуместным проводить новогодние мероприятия в полночь на Театральной площади. Думаю, что меня должны поддержать и те, кто планировал запускать собственные салюты", - написал Гришан.

Мэр Благовещенска Олег Имамеев сообщил в Telegram-канале, что в городе также отменили праздничный салют. По его мнению, он будет неуместен.

"Праздник обязательно состоится. Отметьте наступление Нового года со своими родными и близкими. Погуляйте по улицам нашего замечательного города. А праздничные салюты в Благовещенске еще обязательно будут. В том числе и салют победы в честь нашей победы в этой битве за Россию", - написал Имамеев.