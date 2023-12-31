В Вологде отменили новогодние мероприятия после обстрела Белгорода

Мэр города Сергей Воропанов выразил соболезнования родным погибших

ТАСС, 31 декабря. В Вологде отменили праздничные мероприятия в новогоднюю ночь, 1 и 2 января на Кремлевской площади после обстрела Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил мэр Вологды Сергей Воропанов.

"Приняли решение отказаться в Вологде от широких новогодних гуляний. Не время сейчас. Будет отменен концерт на центральной площади в новогоднюю ночь, а также мероприятия 1 и 2 января, которые должны были состоятся с 16:00 до 18:00 мск на Кремлевской площади", - написал он в своем Telegram-канале.

Воропанов отметил, что трагедия в Белгороде, которая произошла 30 декабря, не оставила равнодушных. "Бесчеловечная атака на мирных жителей унесла много жизней. Соболезнуем родным погибших, желаем пострадавшим скорее поправиться", - подчеркнул Воропанов.