В Курске отключат подсветку административных зданий в знак поддержки белгородцев

Она не будет работать до 9 января

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Подсветку административных зданий и подведомственных учреждений отключат в Курской области в знак поддержки жителей Белгорода, который подвергся обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Роман Старовойт.

"В знак солидарности с белгородцами сегодня вечером в Курске и муниципальных образованиях региона мы отключим подсветку наших административных зданий и подведомственных учреждений", - написал он.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе регионального правительства, подсветка будет отключена до 9 января.

Губернатор добавил, что в виде исключения останутся включенными рождественские гирлянды и елки. "Вместе с тем уличное освещение в регионе продолжит работать в штатном режиме", - проинформировал Старовойт.