В Белгороде поврежденные при обстреле дома начнут восстанавливать с 2 января

По данным губернатора Вячеслава Гладкова, разрушения зафиксировали в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, 3 частных домовладениях и 7 соцобъектах

ТАСС, 31 декабря. Строители начнут установку окон и восстановление фасадов домов, поврежденных в результате обстрела Вооруженных сил Украины, в Белгороде с 2 января. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале по итогу заседания оперативного штаба.

"Договорились со строительными подрядными организациями, проводим замеры в жилом фонде. С 2 января наши предприятия начнут изготовление и установку окон. Также начнем восстановление фасадов", - написал он.

Как ранее сообщал глава региона, различные разрушения выявлены в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, 3 частных домовладениях, на 7 социальных объектах. По словам губернатора, для того, чтобы восстановить поврежденный транспорт, необходима экспертиза. "Эта работа в основном начнется по завершении новогодних праздников. Я надеюсь, что в течение двух-трех недель мы произведем все выплаты жителям", - проинформировал Гладков.

Мэр города Валентин Демидов сообщил, что в Белгороде в субботу был поврежден 71 автомобиль. "Часть поврежденных авто из центральных парковочных зон мы перевезли на спецстоянку", - написал он в своем Telegram-канале.