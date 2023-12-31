В деревне Курской области восстановили системы газо- и электроснабжения после обстрела

Под обстрел попала деревня Городище

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Системы газо- и электроснабжения, поврежденные в результате обстрела деревни Городище Курской области, восстановлены. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

"Электро- и газоснабжение в деревне Городище Рыльского района восстановлено. Огромное спасибо дежурным бригадам, которые и в новогоднюю ночь несут дежурство и всегда готовы прийти на помощь", - написал он.

Ранее губернатор сообщал об обстреле деревни со стороны Украины. В одном домовладении в результате взрыва выбиты окна, повреждены фасад, забор и крыша жилого помещения, в населенном пункте был частично поврежден газопровод.