Маск считает, что 2024 год будет "безумным"

Так предприниматель ответил на вопрос пользователя соцсети X о том, чего стоит ждать от нового года

НЬЮ-ЙОРК, 2 января. /ТАСС/. Предприниматель Илон Маск предсказал, что 2024 год станет еще более безумным.

"Мой прогноз: 2024 год будет еще более безумным", - написал в понедельник Маск в соцсети X (ранее Twitter). Так бизнесмен прокомментировал пост одного из пользователей платформы, который интересовался, на что стоит рассчитывать в новом году.

Ранее Financial Times прогнозировала, что в 2024 соцсеть X, которую ранее приобрел Маск, обанкротится. Отмечается, что владелец компаний SpaceX и Tesla может пойти на процедуру банкротства на фоне конфликта с рекламодателями, рассчитывая все равно сохранить контроль над компанией.

При этом агентство Bloomberg информировало, что Маск за 2023 год заработал $95,4 млрд и продолжает возглавлять список 500 самых богатых людей мира. Этому способствовал успех его компаний SpaceX и Tesla.