Москвичи решили назвать панду из Московского зоопарка Катюшей

Животному четыре месяца

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Жители Москвы выбрали имя для панды, родившийся в столичном зоопарке. Ее назвали Катюшей, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем блоге.

"Малышку-панду из Московского зоопарка назвали Катюшей. В голосовании на "Активном гражданине" приняли участие более 380 тыс. человек. С самого начала из 10 предложенных имен лидировали три: Маша, Мо Мо (от первого слога слова "Москва") и Катюша. Большинством голосов, пусть и с небольшим перевесом в шесть процентных пунктов - 29%, - победил вариант "Катюша", - написал Собянин.

Он добавил, что сейчас Катюше четыре месяца. У нее уже много зубов, и она достаточно хорошо ходит. Недавно прошел очередной осмотр: вес - 8,67 кг, а длина тела с хвостиком - 79,5 см.

Катюша и ее мама Диндин живут в неэкспозиционном вольере, разделенном шибером-перегородкой. По технике безопасности, люди не должны заходить в вольер, где находится взрослая панда. Поэтому в одну часть вольера кладут для Диндин любимые ростки бамбука. И пока мать уходит перекусить, закрывают шибер и забирают малышку, пояснил мэр.