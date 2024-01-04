На Кипре планируют ввести тесты на ковид при посещении больниц и домов престарелых

Рекомендации одобрили на заседании комитета по научному мониторингу COVID-19

НИКОСИЯ, 4 января. /ТАСС/. Власти Кипра планируют вернуть обязательное ношение защитных масок, а также ввести тесты на ковид при посещении некоторых общественных мест, в первую очередь медучреждений и домов престарелых, в связи с увеличением числа заболевших коронавирусом. Об этом объявило министерство здравоохранения островного государства. Рекомендации были одобрены на заседании комитета по научному мониторингу COVID-19 под председательством главы Минздрава Попи Канари.

В сообщении, распространенном по итогам заседания, указывается, что "подштаммы "омикрона 2" с преобладающим штаммом JN.1 находятся на подъеме среди населения", хотя об "эпидемиологической волне" речь не идет. В этой связи было решено ввести обязательное ношение масок и тестирование на ковид для лиц старше 12 лет, посещающих больницы, амбулатории, стоматологические клиники, дома престарелых и другие места по уходу за пожилыми людьми и лицами, относящимися к уязвимым группам населения. Свои рекомендации члены комитета представят на рассмотрение кабинета министров страны.