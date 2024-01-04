В Москву перевезли тяжелораненую четырехлетнюю девочку из Белгорода

Губернатор региона Вячеслав Гладков отметил, что еще два человека переведены из реанимации в общие палаты

ТАСС, 4 января. Медики транспортировали в Москву из Белгорода четырехлетнюю девочку, получившую серьезное ранение при обстреле города со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В больницах остаются 66 человек, написал в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"По состоянию наших раненых, которые находятся в областных и московских лечебных учреждениях, - сейчас их 66 (четыре выписано). Самый маленький пациент - девочка, которая получила очень серьезное ранение, сейчас ее состояние здоровья позволило нам транспортировать ее в Москву. Надеюсь, уверен в этом, что московские врачи помогут ей справиться с очень тяжелой ситуацией и окажут ей ту помощь, которая ей так необходима", - написал он.

Гладков добавил, что еще два человека переведены из реанимации в общие палаты. "Все необходимые лекарственные препараты у нас есть, врачи на месте, все работают, все трудятся для того, чтобы помочь побыстрее вернуться жителям, получившим ранения, в свои семьи", - написал глава региона.

ВСУ 30 декабря обстреляли центр Белгорода, использовав две ракеты с кассетными боеприпасами и снаряды РСЗО чешского производства. По последней информации, погибли 25 человек, в том числе 5 детей, более 100 получили ранения. Повреждены десятки жилых домов и гражданских объектов. 31 декабря Минобороны РФ заявило об ответном ударе по военным объектам Украины, в том числе в Харькове, в результате чего украинская сторона понесла потери.