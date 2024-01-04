В Татарстане возобновили движение на автодороге Казань - Буинск - Ульяновск

Ограничение вводилось ранее из-за непогоды

ТАСС, 4 января. Движение автобусов и грузового транспорта возобновлено в Татарстане на автодороге Казань - Буинск - Ульяновск. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции республики.

"С 05:40 возобновлено движение автобусов и грузового транспорта", - говорится в сообщении ГИБДД Татарстана.

Временное ограничение движения грузовиков и автобусов ввели на участке автодороги Казань - Буинск - Ульяновск 3 января с 20:30 из-за непогоды. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Татарстану, с 4 по 9 января на территории республики ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха минус 18-25 градусов, что на 9-17 градусов ниже нормы.