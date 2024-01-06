Православные христиане начинают праздновать Рождество Христово

Ночная патриаршая служба в кафедральном соборном храме Христа Спасителя начнется в 23:00 мск 6 января

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Православные верующие в ночь с субботы на воскресенье начинают отмечать один из главных христианских праздников - Рождество Христово. В России торжественные богослужения в храмах традиционно начинаются около 23:00.

"В ночь с 6 на 7 января, в праздник Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавит Божественную литургию в кафедральном соборном храме Христа Спасителя", - сообщили в пресс-службе предстоятеля РПЦ.

Прямая трансляция ночной патриаршей службы с 23:00 мск 6 января будет вестись на Первом канале, на телеканалах "Россия-1" и "Спас", на сайте Московского патриархата.

А утром в субботу в храмах совершат продолжительную многочасовую службу Рождественского сочельника. В этот день положен особенно строгий пост. В канун Рождества православная церковь вспоминает всех родственников Иисуса Христа по плоти - Божию Матерь, праведного Иосифа Обручника, святых праотцов и других.

Председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) поздравил верующих с наступающим праздником Рождества, пожелав каждому из них личной встречи с Христом в своем сердце.

"Всемогущий Бог родился в далеком Вифлееме только для того, чтобы однажды войти в душу каждого из нас. Наполнить ее Божественной силой, вершащей победу добра над всяким злом, вплоть даже до всепобедного торжества над нашей смертью. Пусть же сегодня свершится главное событие нынешнего праздника: наши сердца в сокровенной своей глубине с верой и любовью встретят Христа Спасителя - самого близкого и родного, самого всемогущего и милосердного из всех, кого мы встретили на нашем жизненном пути", - говорится в обращении иерарха.

Рождение Христа

Праздник Рождества установлен в честь рождения Иисуса Христа - Бога-Сына, он символизирует примирение человека с Богом. Появление в мире Спасителя христиане считают ключевым событием всей человеческой истории.

Вместе с Русской православной церковью 7 января (25 декабря по старому стилю) Рождество отмечают Иерусалимская, Сербская, Грузинская, Польская поместные церкви, а также афонские монастыри, старообрядцы, греко-католики и некоторые протестанты, придерживающиеся юлианского календаря.

Согласно Евангелию, Иисус родился от Девы Марии в царствование императора Августа. Август повелел сделать тогда всенародную перепись по всей Римской империи. Праведный Иосиф Обручник и Богородица отправились для этого в город своих предков Вифлеем, но там все места в гостиницах были заняты. Они смогли найти ночлег лишь в пещере, предназначенной для скота, где и родился Богомладенец.

Христиане верят, что Мария зачала непорочно, от Святого Духа. Таким образом младенец Иисус стал сыном и человека, и Бога. По преданию, первыми рожденному Спасителю мира поклонились местные пастухи, которым перед этим явились ангелы, и волхвы - древние мудрецы и звездочеты с Востока, которым тоже особым образом было возвещено о рождении Христа в Вифлееме.

"Рождество есть великое и радостное откровение о свободе человека, ибо Бога человек призван увидеть не в силе, могуществе и славе, а в смиренном ребенке, в тайне смирения, и не подчиниться Ему он призван, а полюбить Его, принять в свое сердце, обрадоваться всей бесконечной красоте и глубине этого смирения. Но ни полюбить, ни обрадоваться, ни принять в сердце нельзя без свободы, потому христианская вера, растущая из опыта, радости и света Рождества, есть вера свободная", - писал доктор богословия, протопресвитер Александр Шмеман (1921-1983).

Начало празднования рождения Спасителя, или праздника Боговоплощения, относится к апостольским временам. Сразу вслед за Рождеством, с 8 по 17 января, у православных христиан наступают Святки - "святые дни", время особой духовной радости, когда отменяются обязательные посты по средам и пятницам.