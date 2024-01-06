Московский транспорт в рождественскую ночь будет работать дольше обычного

В частности, работу метрополитена и МЦК продлили до 02:00

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Городской транспорт в Москве будет работать в ночь на Рождество дольше обычного. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

"В рождественскую ночь (с 6 на 7 января) режим работы городского транспорта будет продлен: метрополитен и МЦК - до 02:00 (включая автобусы КМ), наземный городской пассажирский транспорт - до 03:30 (134 маршрута автобусов и электробусов и 17 трамвайных маршрутов) плюс 16 ночных маршрутов, которые будут работать в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Время движения поездов МЦД в рождественскую ночь также будет продлено до 03:00 мск.

До 8 января парковка в зоне платного парковочного пространства столицы также бесплатна, кроме парковок закрытого типа со шлагбаумом.