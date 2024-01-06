В Белгороде возобновили работу три торговых центра

В администрации города отметили, что с предпринимателями проработали вопросы обеспечения безопасности посетителей

ТАСС, 6 января. Три крупных торговых центра в Белгороде, ранее закрытые из-за усиления мер безопасности после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по центру Белгорода, возобновят работу 6 января. С предпринимателями дополнительно проработали вопрос обеспечения безопасности посетителей, сообщили в администрации города.

"ТЦ "РИО", МТРК "Сити молл Белгородский" и ТРЦ "Мега гринн" с сегодняшнего дня будут работать. По договоренности с руководителями центров приостанавливали их работу на несколько дней. Дополнительно проработали с предпринимателями вопросы обеспечения безопасности посетителей", - говорится в сообщении.

Как отметил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, за 5 января в поврежденном городе застеклили 1 300 кв. м оконных конструкций, 6 января возобновят кровельные работы. За 5 января день из больниц выписали шестерых пострадавших, в медучреждениях Москвы и Белгорода находятся 69 человек, всем оказывают необходимую медицинскую помощь.