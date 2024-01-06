В Петербурге отреставрировали колокольню Никольского морского собора к Рождеству

Работы начались в 2021 году и проводились за счет бюджета города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 января. /ТАСС/. Колокольню знаменитого Никольского морского собора в Санкт-Петербурге, не ремонтировавшуюся более 60 лет, полностью отреставрировали к Рождеству. Работы над обновлением 54-метровой колокольни памятника федерального значения начались в 2021 году, за это время удалось в том числе отремонтировать оригинальные часы храма, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.

"К Рождеству полностью завершена реставрация колокольни Никольского морского собора. Работы на памятнике федерального значения "Колокольня Николо-Богоявленского морского собора" начались в 2021 году и проводились за счет бюджета Петербурга. <…> Последняя полномасштабная реставрация колокольни проводилась в 1956 году. Затем делали только косметический ремонт", - рассказали в пресс-службе.

Работы проводились по всем 54 м колокольни - от фундамента до креста. Оригинальный крест был изготовлен до революции на железоделательных заводах П. А. Демидова, его высота - 2,1 м, а вес - 180 кг. Реставраторы разобрали крест в мастерской, очистили от ржавчины, нанесли защитное покрытие и заново позолотили. Вместе с ним специалисты восстановили циферблаты и часовой механизм колокольни.

Впервые за много лет реставраторы занялись уязвимыми деревянными элементами куполов колокольни, удалось восстановить первоначальный световой фонарь - помещение с окнами, расположенное прямо под куполом со шпилем, сделанное из сосны и обшитое лиственницей. По словам специалистов, это одна из старейших сохранившихся деревянных конструкций в Петербурге.

Первый морской собор

Николо-Богоявленский морской собор, заложенный в 1753 году по указу императрицы Елизаветы Петровны, представляет собой один из лучших памятников елизаветинского барокко в Санкт-Петербурге. Это первый из морских соборов на территории Российской империи, прихожанами которого исторически были моряки российского флота.

Колокольня Николо-Богоявленского морского собора была построена в 1758 году по проекту Саввы Чевакинского, автора генерального плана застройки Кронштадта.

В годы советской власти Николо-Богоявленский морской собор не закрывался и продолжал работать несмотря на то, что в конце 1920-х годов из него были изъяты уникальные предметы, а в 1933 году были демонтированы колокола. В 1941-1999 годах Никольский храм выполнял функции кафедрального собора. В годы Великой Отечественной войны в нем жил митрополит Ленинградский и будущий патриарх Алексий I.

В 2008 году в храм были возвращены святыни - иконы письма живописцев Колокольниковых и рака с частицами мощей святых. В верхнем храме собора установлены мемориальные доски экипажам атомной подводной лодки "Комсомолец" и других затонувших советских подводных лодок, с 2000 года в соборе совершается поминовение моряков, погибших вместе с атомной подводной лодкой "Курск".