Бастрыкин взял на контроль расследование дела об избиении детей в Нижнем Тагиле

По информации СК РФ, допрошены двое подростков из семьи трудовых мигрантов

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль расследование обстоятельств избиения двух детей в Свердловской области, к которому причастны несовершеннолетние из семьи трудовых мигрантов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Сотрудниками Следственного комитета допрошены участники происшествия, их родственники, свидетели и иные лица. Установлено, что к избиению детей причастны не достигшие возраста уголовной ответственности двое несовершеннолетних из семьи трудовых мигрантов, прибывшей в РФ из Республики Азербайджан. В связи с этим следствие в рамках уголовного дела продолжает собирать характеризующие сведения об этих лицах. По результатам судебно-медицинской экспертизы пострадавшей девочки будет сделан окончательный вывод о характере причиненного ей вреда, а также его уголовно-правовой квалификации. После этого следствие подготовит необходимые материалы для ходатайства перед судом о помещении участников происшествия, причинивших телесные повреждения девочке, в центр временной изоляции несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, 29 декабря 2023 года напротив школы по Гвардейской улице в Нижнем Тагиле были избиты двое детей. При этом пострадавшей девочке, по предварительным данным, был причинен тяжкий вред здоровью. После получения информации о происшествии следственными органами СК России по Свердловской области незамедлительно было возбуждено уголовное дело, которое передано для расследования в 3-й отдел по расследованию особо важных дел.

Кроме того, сказали в СК, следственными органами организовано проведение процессуальной проверки по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность), в рамках которой будет дана оценка действиям должностных лиц системы органов образования, территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и иных органов профилактики.

"Председатель Следственного комитета РФ поставил на контроль уголовное дело об избиении несовершеннолетних, поручив провести полное и объективное расследование произошедшего и принять соответствующие меры профилактического характера", - заключили в ведомстве.