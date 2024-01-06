Кристиан Оливер передал "привет из рая" за три дня до смерти

Актер разбился на легкомотороном самолете вместе с двумя дочерьми

НЬЮ-ЙОРК, 6 января. /ТАСС/. Голливудский актер Кристиан Оливер, который погиб в авиакатастрофе на Карибах, за несколько дней до своей смерти опубликовал Instagram (запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) пост, в котором передал "привет из рая".

"Привет из уголка в раю! 2024 год, жди нас!" - говорится в публикации. Оливер опубликовал это сообщение за три дня до смерти.

Авиакатастрофа на Карибах произошла 4 января, актер разбился на легкомотороном самолете вместе с двумя дочерьми, пишет газета The New York Post.