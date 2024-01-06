В Москве более 700 человек обеспечат пожарную безопасность на рождественских службах

В ночь с 6 на 7 января под особый контроль будет взято более 500 храмов и церквей

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Свыше 700 пожарных, спасателей и добровольцев привлекут для обеспечения пожарной безопасности на празднованиях Рождества Христова в Москве, под особым контролем будут находиться свыше 500 храмов и церквей. Об этом сообщается в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства столицы.

"Обеспечению пожарной безопасности празднования Рождества Христова традиционно уделяется особое внимание. На протяжении всех новогодних праздников сотрудники пожарно-спасательного гарнизона столицы работают в усиленном режиме. В ночь с 6 на 7 января под особый контроль возьмем свыше 500 храмов и церквей, возле которых будут дежурить более 700 пожарных, спасателей и добровольцев", - привели в тексте слова заммэра столицы Петра Бирюкова.

Он добавил, что в преддверии праздника сотрудники МЧС провели профилактические беседы со священнослужителями и верующими, напомнили о мерах безопасности при обращении с источниками открытого огня, порядке использования первичных средств пожаротушения.