Отказавшаяся перейти на новоюлианский календарь УПЦ проводит рождественскую службу

Богослужение прошло в храме Агапита Печерского

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Предстоятель канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Киевский Онуфрий проводит рождественское богослужение в Киево-Печерской лавре.

"В канун Рождества Христова блаженнейший митрополит Онуфрий возглавил всенощное бдение в Киево-Печерской лавре", - говорится в сообщении пресс-службы УПЦ.

Уточняется, что богослужение прошло в храме Агапита Печерского. На фотографиях, опубликованных пресс-службой, видно, что на службу собралось много прихожан УПЦ. Утром 7 января в этом же храме Онуфрий проведет литургию.

Русская православная церковь в субботу отмечает Рождественский сочельник - день особо строгого поста. А поздно вечером в храмах уже начинают совершаться торжественные ночные богослужения по случаю наступления одного из главных христианских праздников - Рождества Христова.

В то же время на Украине теперь официально не отмечают Рождество 7 января. 25 декабря впервые раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) и Украинская греко-католическая церковь отметили Рождество по новоюлианскому календарю. Решение перейти на новоюлианский календарь ПЦУ приняла еще в июне. Уже 28 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о переносе Рождества на 25 декабря, а 7 января убрали из списка государственных праздников. Из-за перехода на новоюлианский календарь 6 января ПЦУ отмечает Крещение.

В канонической УПЦ указывали, что продолжат отмечать Рождество 7 января. Председатель синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент подчеркивал, что это соответствует календарной традиции церкви в Иерусалиме.