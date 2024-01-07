Патриарх Кирилл назвал совесть главным доказательством существования Бога

Предстоятель РПЦ призвал беречь "этот драгоценный инструмент"

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Человеческая совесть является самым главным доказательством существования Бога, и голос совести в точности совпадает с Божественными заповедями. Такое мнение высказал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову, которое вышло в эфир на телеканале "Россия-1".

"Совесть от Бога - это самое сильное доказательство того, что Бог существует. Нам иногда говорят, что совесть - это результат человеческого развития, она формируется под влиянием внешних факторов, культуры, образования и так далее. Это неправда. То, что хорошо, хорошо для всех - и для образованных, и для малообразованных. И совесть начинает работать в человеке тогда, когда он нарушает Божьи заповеди, даже не зная их", - сказал патриарх.

По его словам, внутренний голос в человеке, которым является совесть, точно совпадает с Божественными заповедями, и "этого голоса бы не существовало, если бы Бога не существовало". В то же время предстоятель РПЦ признал, что совесть является "хрупкой конструкцией".

"Ее можно разрушить, ослабить, создать такую систему псевдоценностей, в которых совесть начинает себя чувствовать так: "Ну а, в общем-то, это и не совсем плохо". Таким образом, человек теряет способность реально отличать добро от зла, а это самое страшное. <…> Так что дай Бог, чтобы голос совести никогда не исчезал, и чтобы мы берегли этот драгоценный инструмент, который - вне даже зависимости от того, насколько мы часто молимся или не молимся, ходим в храм или не ходим, - помогает нам не потерять связь с Творцом", - добавил патриарх.

Говоря о традиционных ценностях, он заметил, что это есть "вечные ценности, которые Богом заложены в саму природу человека". По его словам, реализация этих ценностей в жизни помогает человеку стать по-настоящему счастливым. "Традиционная ценность - это то, что принадлежало истории, что принадлежит истории и что уйдет в будущее. Эти ценности будут сопутствовать человечеству, видимо, до скончания сего мира", - полагает патриарх.