В МЧС предупредили об ухудшении погоды в регионах Сибири

Ожидается усиление ветра, снежные заносы, гололед и похолодание

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Усиление ветра, снежные заносы, гололед и похолодание прогнозируются 8 и 9 января в Омской и Новосибирской областях, Алтайском и Красноярском краях. В горных районах Красноярского края, Тувы и Хакасии лавиноопасно, об ухудшении погодных явлений предупреждают региональные главки МЧС.

"По данным синоптиков в Алтайском крае днем 8 января и 9 января ожидается усиление ветра 18-23 м/с, местами порывы до 25-28 м/с, осадки в виде дождя, мокрого снега, местами сильные, гололедные явления, метели. На дорогах гололедица, снежные заносы. 9 января возможно похолодание", - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

В Новосибирской области 8 и 9 января ожидаются мокрый снег, метели, гололед и снежные заносы на дорогах, усиление ветра до 25 м/с, резкое похолодание. В ведомстве предупредили о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением линий связи и электропередачи, падением деревьев, срывом крыш и нарушением работы транспорта, дорожных и коммунальных служб, увеличением количества ДТП.

В Омской области 8 января прогнозируется сильный снег, метель с ухудшением видимости, усиление ветра до 17-22 м/с. На дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица.

По данным Среднесибирского УГМС неблагоприятные погодные условия ожидаются на юге Таймырского муниципального района Красноярского края - порывы ветра могут превышать 25 м/с. На севере центральных районов Красноярского края температура воздуха опуститься до 35 градусов ниже нуля, на дорогах центральных и южных районов Красноярского края, в Республиках Хакасия и Тыва гололедица. В горных районах Красноярского края, Республик Хакасия и Тыва лавиноопасно.

Ранее администрация Норильска сообщила о штормовом предупреждении в городе из-за сильного ветра.