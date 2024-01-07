Папа Римский поздравил православных с Рождеством

Понтифик призвал молиться за мир на Украине, а также в Палестине и Израиле

ВАТИКАН, 7 января. /ТАСС/. Папа Римский Франциск поздравил верующих с православным Рождеством и призвал молиться за мир - на Украине, в Палестине и Израиле.

"Сегодня христианские общины Востока, которые следуют Юлианскому календарю, отмечают Рождество. В духе братства желаю, чтобы рождение Христа несло свет и мир. <...> Продолжим молиться на мир - на Украине, в Палестине и Израиле и во всех уголках мира", - сказал Франциск в традиционном воскресном обращении на площади Святого Петра.

Понтифик также напомнил, что по традиции крестил детей, назвав дату крещения днем рождения христианина. "С крещением Бог приходит к нам, лечит наше сердце от греха, мы становимся навсегда его детьми, его народом, семьей, наследниками рая. Важно помнить дату крещения и отмечать, это - новый день рождения", - отметил он.