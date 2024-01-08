Водители, попавшие в затор из-за ДТП под Новгородом, получат бонусные баллы

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 8 января. /ТАСС/. Автомобилистам, попавшим в затор на трассе М-11 из-за ДТП с участием более 50 автомобилей, будут начислены 12 тысяч бонусных баллов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новгородской области со ссылкой на Автодор.

"По информации Автодора, всем попавшим в затор на М-11 в период ДТП, будут начислены 12 000 бонусных баллов. Это эквивалентно скидке 15% на 2 месяца. Оплата за участок, где произошло ДТП, с пользователей не взимается", - говорится в сообщении.

Около 50 автомобилей столкнулись в понедельник на М-11 "Нева" в Новгородской области. На месте развернут пункт обогрева. Погибли четыре и пострадали 16 человек, их эвакуируют вертолетами МЧС.

Движение по направлению в сторону Москвы перекрыто. Предусмотрен съезд на трассу М-10 на 545-м км (пункт взимания платы вблизи деревни Мясной Бор).

На месте аварии работают сотрудники МЧС, ГИБДД, СК. Прокуратура Новгородской области организовала проверку по факту массового ДТП.